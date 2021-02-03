Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд. Решение о приводе принял судья Антикоррсуда Андрей Бицюк. И это произошло несмотря на давление дружков Вовка из ВСП, в частности на Бицюка. Напомним, в отношении него открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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