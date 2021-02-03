Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются впихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - сказал нардеп.

По мнению Потураева, деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.

"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение из оккупированных территорий", - сказал Потураев.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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