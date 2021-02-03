Новости • Закрытие каналов Медведчука

Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев

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Деятельность заблокированных телеканалов финансируется с оккупированных территорий, - "слуга народа" Потураев
Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я бы не сводил это к закрытию каналов - это откровенно пророссийский и российский дискурс, в который сейчас пытаются впихнуть эту всю дискуссию. Разговор должен идти об антиукраинской деятельности, в частности деятельности, которая является общей с террористами, оккупировавшими украинский Донбасс, с российскими наемниками и их марионетками - и об их совместном бизнесе. А также о бизнесе, который здесь вели агенты российского влияния", - сказал нардеп.

По мнению Потураева, деятельность этих телеканалов финансируется с оккупированных территорий.

"Именно об этом мы должны говорить, именно с этим мы боролись. Эта ситуация не о канале, не о свободе слова. Это о финансировании пропаганды деньгами, которые имеют происхождение из оккупированных территорий", - сказал Потураев.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Совсем недавно.

    "Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу."

    Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", - сказал он."
  • Віталій Павлов
    Ну так це й так зрозуміло. Коли СБУ заарештує цю колаборантська наволоч?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются агентами российского влияния."
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    Мураевскую помойку "НАШ" забыли - тоже кремлёвский канал.
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