В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Генштаба ВСУ.
"Сегодня, в информационном пространстве Украины появились безосновательные и ложные сообщения, что якобы главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не поддержал решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Указанная информация абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хомчак присутствовал на заседании СНБО "и был среди тех, кто проголосовал "за" данное решение".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".