США поддерживают введение санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK, - посольство

США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, которые прилагает Украина в защиту своего суверенитета и территориальной целостности, заявляет посольство США.

Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в заявлении посольства США.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".