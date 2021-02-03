Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС

Рейтинг доверия украинцев возглавляют лидер партии "Удар" Виталий Кличко, Президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

По данным опроса, лидеру партии "УДАР" Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 35,6% опрошенных.

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 30,9%.

Сопредседателю фракции "Оппозиционный блок – за жизнь" Юрию Бойко доверяют 28,9%, шоумену Сергею Притуле – 27,3%, председателю парламента Дмитрию Разумкову – 26,6%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 26,2%, председателю Радикальной партии Олегу Ляшко – 25%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 22,7%, лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко– 22,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Виктору Медведчуку доверяют 19,6% опрошенных, Вадиму Рабиновичу – 18,7%, Олегу Тягнибоку– 16,4%, Арсену Авакову – 15,9%, Александру Вилкулу – 12,6%, Денису Шмыгалю – 11,2%, Анатолию Шарию– 10,9%, Андрею Ермаку – 7,6%, Игорю Палице – 5,3%, Андрею Билецкому – 4,2%.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Уровень доверия к политикам, электоральный рейтинг и отношение к отдельным инициативам/событиям: январь 2021 года" проведен с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.