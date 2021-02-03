Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська

Документы на приватизацию первой тюрьмы уже переданы в Фонд госимущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - отметил глава Минюста.

Также министр рассказал о поступлениях от платных камер и следственных изоляторов.

"В настоящее время это больше, чем 2,2 млн гривен. И это существенно превышает все наши расходы на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга очень популярна, количество платных камер в Киевском СИЗО существенно увеличится, это означает, что поступлений будет больше, и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил Малюська.

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