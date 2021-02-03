Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ

Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Самые известные из таких платформ - telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС". Это российские проекты, не имеющие отношения к Вооруженным cилам Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", - подчеркивают в ВСУ.

Отмечается, что tеlegram-канал "НачШтабу" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело".

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"В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", - напоминают в ВСУ.

По данным военных, российские и пророссийские СМИ - "лидеры мнений оккупированной части Донбасса" - активно рекламируют "НачШтабу" и "Черговий ООС", "что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов", уверены в ВСУ.