Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK

Андрей Билецкий поддержал санкции, наложенные СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, а также пообещал противодействовать массовым беспорядкам в случае такой необходимости.

Об этом он заявил в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - написал лидер "Нацкорпуса".

Он предупредил, что в любые попытки дестабилизировать ситуацию в страны встретят решительный ответ националистов.

"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", - написал Билецкий.

Ранее, 2 февраля, по решению СНБО была прекращена трансляция телеканалов, которые связывают с лидером ОПЗЖ Медведчуком, вследствие наложенных на них санкций.