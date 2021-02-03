Новости • Закрытие каналов Медведчука

Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK

4 30038
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK
Андрей Билецкий поддержал санкции, наложенные СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, а также пообещал противодействовать массовым беспорядкам в случае такой необходимости.

Об этом он заявил в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ

"Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране", - написал лидер "Нацкорпуса".

Он предупредил, что в любые попытки дестабилизировать ситуацию в страны встретят решительный ответ националистов.

"Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем", - написал Билецкий.

Ранее, 2 февраля, по решению СНБО была прекращена трансляция телеканалов, которые связывают с лидером ОПЗЖ Медведчуком, вследствие наложенных на них санкций.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3610
  • саша паламарчук
    Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1714
  • саша паламарчук
    Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 7016
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости