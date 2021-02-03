В киностудию Довженко направили письмо с просьбой прекратить сотрудничество с NewsOne, ZIK и "112 Украина", - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины направило письмо в киностудию Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Александр Ткаченко.

"Это решение (СНБО - ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо в киностудию Довженко относительно прекращения сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", - сказал Ткаченко.

Ранее Ткаченко также сообщил, что в YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Ткаченко о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK: Это иностранная пропагандистская машина, а не обычные телевещатели