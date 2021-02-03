ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк

Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский Союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов.

Об этом Йозвяк написал на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В отличие от того, что сообщалось ранее, ЕС не слишком доволен санкциями, которые Украина наложила на Тараса Козака и его СМИ: "Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"", - сообщил журналист о позиции ЕС.

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