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ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк

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ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк
Брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский Союз на самом деле не очень доволен санкциями Украины против Тараса Козака и его телеканалов.

Об этом Йозвяк написал на странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В отличие от того, что сообщалось ранее, ЕС не слишком доволен санкциями, которые Украина наложила на Тараса Козака и его СМИ: "Хотя усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются законными... это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"", - сообщил журналист о позиции ЕС.

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Топ комментарии

  • Merkator_R
    А захватом крыма и донбасса ЕС доволен?Пусть вернут нам наши территории,а то пожалели продажные сми.Хватит с нас двух народных недореспублик.
  • Oleg Gonchar
    Пусть Йозвяк передаст ЕС что мы сильно сильно озабочены их недовольством. ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 3945
  • Анатолик
    ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 9200
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