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Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП

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Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП
По поручению президента Украины Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других воинских формирований страны в 2021 году 2 февраля начата инспекционная проверка состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Проверка утверждена распоряжением президента №12 от 1 февраля 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.

К участию в инспекционной проверке привлечены представители ОП, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

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Топ комментарии

  • ХОРТ
    А кого там інспектувати??? Аеророзвідки немає, розвідки немає, снайперів немає, авіації немає, такових підрозділів та важкої артилерії теж...
    Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого?? Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 3408
  • Дід Трохим
    Инспекцию тех, кто не выполняет "перестать стрелять".
    А то как потом в глазья путену заглядывать?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ооо ...бамажки проверять будут... (это самое первое)
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