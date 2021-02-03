Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что телеканалы "112", NewsOne и ZIK заблокировали на основании решения Верховной Рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.

Об этом заявил Данилов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, основаниями для санкций стали решение Верховной Рады от 2018 года, а также обращение Службы безопасности Украины с соответствующими документами в аппарат СНБО.

"Единственное, что могу сказать, что часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране. Это государство, которое захватило Крым, которое захватило часть Донецкой и Луганской областей", - отметил Данилов.

Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.

"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колонне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.

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