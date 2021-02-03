Наемники РФ обстреляли из гранатомета позиции ВСУ возле Гнутово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны наемников РФ.