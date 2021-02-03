В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЮНИСЕФ, пока план касается первой половины 2021 года. Вакцины распределят среди 92 стран с низким и средним уровнем доходов.
"18 стран первыми получат 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Западный берег и Газа", - сообщили в ЮНИСЕФ.
Согласно обнародованному документу, пока имеется в виду распределение 240 млн доз препарата AstraZeneca и 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech.
Согласно плану, в Украину направят 117,000 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2,215,200 доз производства AstraZeneca/Oxford.
В ЮНИСЕФ подчеркивают, что план начальный, а количество доз препаратов в последующие транши станет известно в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.