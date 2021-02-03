Послы стран "Большой семерки" обсудили с представителем МВФ независимость НБУ, борьбу с коррупцией и судебную реформу в Украине
1 29813
Послы стран "Большой семерки" в Украине провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в нашей стране Йостой Люнгманом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу послов стран G7 в Украине в Twitter.
"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в сообщении.