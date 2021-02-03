Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будет выноситься на голосование в сессионный зал в третий раз.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале пленарной недели обязательно есть фракция… причина собирать фракцию - это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет…", - сказал Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в среду вечером.

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать такое назначение не получается, и значит нужна будет поддержка других народных депутатов.

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Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

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