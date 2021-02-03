Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда президентом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

Верховный Суд, проверив материалы искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа президента от 29 декабря 2020 г № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украина", принял решение об отказе в открытии производства по делу, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

"Верховный Суд отметил, что согласно ч.2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Также суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) относительно объема полномочий президента Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

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В сообщении Верховного Суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле. По информации СМИ, истец - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

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