На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН

Конфликт на востоке Украины нельзя назвать "замороженым", не взирая на заметный прогресс после договоренностей о прекращении огня.

Об этом сказано в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году 25 гражданских лиц погибли и еще 119 получили ранения в результате боевых действий или взрывоопасных предметов. Среди пострадавших - 16 девочек и мальчиков", - сказано в сообщении.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщала, что количество жертв среди мирного населения в 2020 году было самым низким за все время конфликта на Донбассе.

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В ООН настаивают, чтобы режим прекращения огня на востоке Украины не нарушался и продолжал действовать и в дальнейшем.