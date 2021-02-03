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Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков

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Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для переформатирования коалиции.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможном переформатировании коалиции.

Он отметил, что монобольшинство с правами коалиции (фракция "Слуга народа". - Ред.) "по состоянию на сегодня продолжает работать".

По его словам, во фракции "Слуга народа" народных депутатов "больше чем достаточно…, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" готова создать коалицию со "слугами народа", - Тимошенко

Согласно информации на сайте Верховной Рады, во фракции "Слуга народа" - 245 нардепов.

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Топ комментарии

  • Merkator_R
    Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
  • Бандерівець
    Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
    Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
  • Павло ШОвте
    Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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