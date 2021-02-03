Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по вопросу решения СНБО о применении санкции в отношении нескольких телеканалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Как говорится в сообщении, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".