На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

Жители Энергодара и Днепрорудного Запорожской области остались без света и водоснабжения из-за аварии на Запорожской ТЭС.

Первым о случившемся сообщил в Фейсбуке депутат местного совета Энергодара Анатолий Анохин, информирует Цензор.НЕТ.

Он указал, что весь город остался без света.

"По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал он.

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что без электроснабжения город остался около половины восьмого вечера.

"Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официйнои информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться", - написал он.

Орлов добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

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В соцсетях публикуют фото, на которых виден пожар в районе ТЭС.









