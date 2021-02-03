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Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук

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Готовится закон, дающий избирателям право отзывать народного депутата, - Стефанчук
В Верховной Раде разработают законопроект о предоставлении избирателям права отзывать народных депутатов.

Об этом заявил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Мы работаем над целым рядом законопроектив по народовластию. Прежде всего это законопроекты, которые касаются местных референдумов и электронных петиций. Далее наработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины ", - отметил Стефанчук.

Как сообщил первый вице-спикер, для получения возможности отзыва народных депутатов нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу.

По словам Стефанчука, вопрос народовластия рассматриваться не только на уровне законодательной и исполнительной власти, но и на уровне судебной.

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"Для нас чрезвычайно важно ввести элементы прямой демократии на уровне суда присяжных, мировых судов и на уровне коллективных исков, чтобы люди смогли объединяться вокруг судебной защиты по какой-то проблеме. Такая практика есть во всем мире. Вопросы экологии, борьбы с фармацевтическими мафиями рассматриваются коллективными исками. Поэтому народовластие и прямая демократия - это вопрос гораздо шире, чем просто всеукраинский референдум. Перечень законопроектов по народовластию содержит восемь или девять законодательных актов ", - подчеркнул первый вице-спикер.

Стефанчук отметил, что процесс подготовки соответствующих законопроектов займет до двух лет.

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Топ комментарии

  • Yakov Nemo
    Дело нужное ,а то Кива ,Дубинский ,уже подзае...ли 😡
  • Джетро
    Ну, наконец-то. А то на сегодня депутата можно уволить только за уголовку, а за бездеятельность нельзя. А надо бы.
  • POWER 39709ae8
    В Англии уже давно такой закон действует и избиратели там пользуются активно этим правом. Если депутат не выполняет того, что хотят его избиратели и он обманул выборцев, то его отзывают. Это благо дня государства такой закон! А то на выборах обещают все, что можно и придя делают другое и как выиграли счастливый билет обманом, а с этим законом будет контроль народа и будет ответственность перед народом нестись! Это очень порядочный закон, чтобы сделать систему порядочной!
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