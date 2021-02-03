Главные новости 3 февраля: каналы Медведчука отключили, авария на ТЭС в Энергодаре

"112 Украина", "NewsOne" и "Zik" лишились эфира, Энергодар остался без света из-за аварии на ТЭС, Вовка доставят в суд принудительно, Фортуну отпустили под домашний арест - главные новости Украины 3 февраля.

Каналы Медведчука - больше не в эфире

"112 Украина", "NewsOne" и "Zik" остались без эфира из-за введенных накануне вечером президентом Зеленским санкций. Они продолжают вещать в YouTube, но там аудитория не так велика. Министр культуры Ткаченко просит YouTube заблокировать аккаунты каналов, а студию Довженко - выгнать их из занимаемых помещений. Секретарь СНБО Данилов говорит, что каналы закрыли в том числе на основании секретной информации, полученной из РФ.

Каналы заявляют о расправе, Портнов обзывает Зеленского диктатором, Кива - преступником, Рабинович с трибуны Рады поет "Вставай, страна огромная!".

Зеленский поручил проверить боеготовность сил ООС

Инспекция начата 2 февраля. Ее цель - проверить состояние готовности сил и средств, выполняющих задачи в ООС. В проверке участвуют представители ОП, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Викторию (Фортуну) Котеленец отпустили под домашний арест

Ветеранку подозревают в том, что она якобы в 2014 году конвоировала украинских "пленных" на параде в оккупированном Донецке. Сама Котеленец, ее родня и побратимы говорят, что это не она - женщину подвело внешнее сходство. В СИЗО Виктория провела две недели, и теперь отправляется домой.

Главу ОАСК Вовка принудительно доставят в суд

Принудительная доставка запланирована на 8 февраля. Решение о ней принял судья Антикоррупционного суда Бицюк. Ранее НАБУ обнародовало видео о том, как Вовк пытается сбежать от попыток зачитать ему ходатайство об отстранении от должности.

Энергодар остался без света

Предположительно - из-за аварии на Запорожской ТЭС, принадлежащей ДТЭК. Также в городе не было воды, с перебоями работала мобильная связь. Сейчас электроснабжение в городе постепенно восстанавливается. Жители постят в соцсетях фото якобы пожара на ТЭС. Официальных сообщений о случившемся нет.