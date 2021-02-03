Информация о смерти в военном госпитале раненого воина Влада Дегтяря не соответствует действительности, - Командование Медсил

Военнослужащий Влад Дегтярь перенес оперативное вмешательство, его состояние стабильно тяжелое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Командования Медсил ВСУ.

"Информация о смерти в военном госпитале раненого военнослужащего Влада Дегтяря, которая распространяется в сети со ссылкой на сюжет ТСН, не соответствует действительности. В настоящее время военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Парень перенес оперативное вмешательство и получает всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения", - говорится в публикации.

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