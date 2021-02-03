Уголовное дело относительно пыток детей во время съемок фильма "Дау" закрыли, - полиция Харькова

Харьковские следователи закрыли уголовное производство по возможному факту пыток детей, которых брали из дома малыша для съемок фильма "Дау".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, занимавшихся организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи допрашивали директора детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма.

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"Следователи установили, что в фильме, распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч.1 ст.284 Уголовного кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - отметили в полиции.

Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области в апреле 2020 года зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Этому предшествовало обращение в полицию уполномоченного по правам ребенка Николай Кулеба. Он сообщил, что в фильме использовали младенцев из Дома ребенка.

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