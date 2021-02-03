Уголовное дело относительно пыток детей во время съемок фильма "Дау" закрыли, - полиция Харькова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.
"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, занимавшихся организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи допрашивали директора детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма.
"Следователи установили, что в фильме, распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч.1 ст.284 Уголовного кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - отметили в полиции.
Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области в апреле 2020 года зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.
Этому предшествовало обращение в полицию уполномоченного по правам ребенка Николай Кулеба. Он сообщил, что в фильме использовали младенцев из Дома ребенка.