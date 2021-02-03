Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора после проведения необходимых следственных действий закрыл оба производства, начатые по решению Печерского суда после обращения нардепа Андрея Деркача.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Там проинформировали, что 22 января внесли сведения по заявлению Деркача в ЕРДР и начали два уголовных производства относительно возможного вмешательства в деятельность правоохранительных органов Украины (ч. 1 ст. 343 УК Украины) и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Однако после проведения следственных действий оба производства закрыли.

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"27 января и 29 января 2021 после проведения необходимых следственных действий по этим уголовным производствам органом досудебного расследования приняты решения об их закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины", — говорится в письме ведомства.

Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.

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29 января Печерский суд опроверг эти заявления и сообщил, что не принимал решения о возбуждении уголовных дел в отношении Порошенко и Байдена.