США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения

Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора "на строго паритетной основе, ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

В Москве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.

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В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он.

В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.

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"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".

НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

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В то же время в НАТО также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.