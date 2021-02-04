Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко

На Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра энергетики Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ.

"3 февраля в 21:26 на ЗаТЭС начаты пусковые операции относительно включения блоков станции в сеть", - написал он.

Согласно его сообщению, блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действеим технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

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При этом он отметил, что причина этого замыкания, а также работа электрических защит будет установлена комиссией по расследованию.

Бойко указал, что все потребители запитаны к сети.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.

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