Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко
Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра энергетики Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ.
"3 февраля в 21:26 на ЗаТЭС начаты пусковые операции относительно включения блоков станции в сеть", - написал он.
Согласно его сообщению, блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действеим технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.
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При этом он отметил, что причина этого замыкания, а также работа электрических защит будет установлена комиссией по расследованию.
Бойко указал, что все потребители запитаны к сети.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.
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