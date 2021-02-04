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Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко

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Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко
На Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра энергетики Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ.

"3 февраля в 21:26 на ЗаТЭС начаты пусковые операции относительно включения блоков станции в сеть", - написал он.

Согласно его сообщению, блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действеим технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

При этом он отметил, что причина этого замыкания, а также работа электрических защит будет установлена комиссией по расследованию.

Бойко указал, что все потребители запитаны к сети.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.

Также на Цензор.НЕТ: На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Надо запускать гудка и каломойшу. На Солнце.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Окуеть, кричали гости. Выгорел кусок ахметовской ТЭС, пришлось глушить реакторы АЭС, чтобы они следом не взлетели на воздух. Вот что бывает, когда тупорылая бандота из Дамбаса захватывает страну. Сидимо, не провокуєм! (с)
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    я думаю это намек Нам от кацапов - не будете покупать уголь и электроэнергию у нас - "отключим" ВСЕ ТЭС и даже АЭС... Извините но других версий для Вас по этой теме у меня увы нет !!! Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 2756
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