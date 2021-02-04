Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK

Профессор Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, говорит, что перестал смотреть каналы Медведчука 3-4 месяца назад. Теперь он смотрит каналы Ахметова и Пинчука.

Об этом Зеленский-старший рассказал пророссийскому изданию "Страна", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Было. Сейчас – меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", СТБ очень люблю, ICTV, много каналов", – рассказал Зеленский.

На вопрос, не считает ли он введенные ограничения "давлением на свободу слова", отец Зеленского ответил, что "ничего не оценивает и занимается своим делом".

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"Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, – ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой, помогать, одна грязь льется. Я не занимаюсь этим, мне приносят, посылают мне. Я этим не занимаюсь, но есть очень много сторонников моего сына, они за него беспокоятся и переживают, они мне высылают. Вы хотели мое мнение узнать, я вам ответил", – заявил он.

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Отец Зеленского отметил, что тоже запретил бы телеканалы, риторика которых не соответствует действительности.

"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась", – подытожил он.

Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.

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