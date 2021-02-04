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Пожар в инфекционной больнице Запорожье, есть погибшие

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Пожар в инфекционной больнице Запорожье, есть погибшие
В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации, погибли 3 человека.

Факт пожара спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердили информагентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Они отметили, что на данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция.

Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    блин что сегодня с Запорожьем творится
  • brs55 f838a111
    Руки из жопы это, с пожарной сигнализацией или кислородом косяк и всё. На рашке уже сгорали пациенты.
  • Иннокентий beer
    Как бы приятного мало в происшествиях, но живем.
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