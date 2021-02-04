США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено"
8 87544
Новая администрация Соединенных Штатов приостановила решение предыдущего президента о сокращении численности американских военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
"Министр обороны Ллойд Остин находится процессе проведения весьма тщательного пересмотра решения своего предшественника Марка Эспера", - заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Фостер.
По его словам, вопрос изучат "от начальной до конечной стадии".
Дональд Трамп планировал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Из-за спора с Германией о финансировани НАТО и поддержки Берлином российского проекта "Северный поток-2".
Также на Цензор.НЕТ: США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения