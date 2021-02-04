Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"3 февраля в 23:25 в г. Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека, из которых один медик, и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями ГСЧС спасены 8 человек, которых транспортировали в другие больницы.

"Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", - сказал председатель ОГА Александр Старух "Укринформу".

Отмечется, что пожар произошел на первом этаже нового корпуса больницы. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

"На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - добавил губернатор.

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Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. В очаге опасности находились 12 человек.

4 февраля в 00:19 пожар был ликвидирован.

Отмечается также, что медиками на территории больницы был организован отдельный пост дезинфекции, где личный состав проходил обработку.

Работы по ликвидации последствий возглавил губернатор области Александр Старух. На месте работали оперативные группы во главе с руководителями областных прокуратуры, СБУ, ГУ ЧП и ГУ ГСЧС.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники, 60 спасателей.

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Напомним, вчера в Запорожской области было еще одно ЧП. Из-за аварии на Запорожской ТЭС в городах Энергодар, Днепрорудное и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение.





















Фото: сайт ГСЧС