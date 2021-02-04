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Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом

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Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом
Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Белом доме.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

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В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ, отмечают наблюдатели.

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Топ комментарии

  • Georg Lotar Georg Lotar
    Всё верно,директор ЦРУ должен знать основного врага изнутри! Грамотное назначение.
  • neverlok lok
    правильно разведчики теперь должны знать кацапский
  • Senator S 01a656ec
    Для срани РАБссиянской хорошего мало.... Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8588
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