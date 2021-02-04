Новая мутация коронавируса снижает эффективность вакцины в 10 раз, - ученые

Ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины в 10 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

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