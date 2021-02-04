В Турции выявили первые случаи "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса

Турция заявляет, что выявила два случая варианта COVID-19, который впервые был обнаружен в Южной Африке, и один случай "бразильского" варианта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Все три пациента с вариантами из Южной Африки и Бразилии содержатся в изоляции в больницах вместе с людьми, с которыми они контактировали. Он не предоставил дополнительной информации о пациентах.

Коджа также заявил, что число людей, инфицированных вариантом, который впервые был обнаружен в Великобритании, увеличилось до 196.

Турция временно приостановила полеты из Великобритании, Дании, Южной Африки и Бразилии, чтобы предотвратить распространение вариантов, которые, по мнению исследователей, вызывают больше инфекций.

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