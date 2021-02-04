Кулеба объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему сейчас Украина вынуждена покупать электроэнергию у Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Так что в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен. Поэтому поставка электроэнергии (из России. - Ред.) является вынужденным временным шагом, никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы - повысилась резко потребность в Украине - произошли поставки. Вынужденный временный шаг", - отметил глава МИД.

Также он подчеркнул, что стратегия Украины сейчас - полностью отрезаться от российской системы, не зависеть от нее никоим образом и в срок до 2023 года стать частью электросети Европейского Союза.

Кулеба объяснил, почему был определен именно такой срок: "Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 год. - Ред.) самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты".

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