В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки. Стоимость изделия около 162 тыс. грн. ФОТО

Золотую монету в форме писанки представил Канадский королевский монетный двор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН со ссылкой на сайт двора.

"Наша золотая писанка 2021 - это солнечный праздник весны. Празднуйте весну и возрождение природы с вполне золотой писанкой, которая излучает тепло и свет", - презентует продукт на сайте монетного двора.

Монета отчеканена из чистого золота. Всего их изготовлено 250 штук.

На реверсе изображена писанка канадского художника Дэйва Мельничука.

"Петух, любимый символ плодородия и пробуждения, является центральным мотивом, а также касается формы яйца монеты, которая символизирует рождение. Перья хвоста украшены великолепными подсолнухами, и каждый цветок имеет восемь лепестков - число, символизирующее вечность и равновесие. Петуха окружает лента, что символизирует бесконечность, и солнечные лучи, представляющие счастья и рост. На аверсе изображен образ Ее Величества королевы Елизаветы II", - говорится в описании.

Стоимость такого изделия составляет 7 399,95 канадских долларов, что в пересчете на гривни ориентировочно 162 тыс. Вес монеты 58,5 граммов.

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