Степанов в срочном порядке вылетает в Запорожье. Создана комиссия по расследованию пожара в инфекционной больнице (обновлено)

Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара в инфекционной больнице города, в результате которого погибли 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Как отмечается, создана комиссия, которая должна выяснить причины трагедии. В ближайшее время все больницы области, принимающие больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

Также в ОГА уточнили, что на момент возгорания в медучреждении находилось 29 больных, в том числе 10 - реанимации.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что вылетает в Запорожье.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал он.