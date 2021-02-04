Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Когда я узнал о проведении этого форума, то мгновенно задал вопрос, запрещен ли въезд его участникам на территорию Украины. Оказалось, что всем запрещено, кроме одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дал поручение инициировать перед СБУ запрет на въезд для этого человека. Здесь не было никаких каких-то колебаний или раздумий", - сказал министр.
Кулеба добавил, что США и Европейский Союз подробно проинформированы о том, что произошло на этом форуме.
"Наша позиция очень простая: проведение такого форума и озвучивание тех сигналов на этом форуме, которые вызывали резонанс, – это четкий акт пренебрежения со стороны Российской Федерации Минскими договоренностями, работой Трехсторонней контактной группы и работой Нормандского формата", – пояснил он.
Глава МИД также сообщил, что такие встречи российских гостей на оккупированном Донбассе могут нести угрозу Украине.
"Они имеют два элемента. Во-первых, я убежден, это было зондирование восприятия идей о возможной аннексии Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вброс в информационное пространство этого нарратива. Во-вторых, это эмоциональное расшатывание и демонстрация того, что они делают то, что они хотят, и будут двигаться так, как пожелают", - сказал министр.
По мнению Дмитрия Кулебы, все это была информационная спецоперация России, а ее основная угроза – распространение разрушительных нарративов, которые разрушают государство.
Напомним, ранее главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.