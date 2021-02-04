Новости • Закрытие каналов Медведчука

Великобритания приветствует блокировку каналов, наносящих реальный вред Украине, - посол Симмонс

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Великобритания приветствует блокировку каналов, наносящих реальный вред Украине, - посол Симмонс
Великобритания приветствует блокировку каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые "наносили реальный вред Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.

По словам посла, вещание телеканалов наносит реальный вред Украине.

Симмонс также приветствует заверения Зеленского в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа.

Читайте: Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK

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Топ комментарии

  • василь лялик
    А казали, що Європі і США не сподобається, а всі в захваті.
  • Ned Stark
    Щаз мертвечук знайде якогось депутата ******* чи від Ле Пен і буде тицяти, що от європейські проти....
  • Leon Renk bcc9a743
    При Порошенку вся портновсько-медведчуківська шушера була тихіше води, нижче трави!

    А при Зелебенському повилазили парашофіли і раптом Штатики посварилися пальчиком і Зелебенський зрозумів, що треба також сваритися пальчиком на парашний гній!

    Якби Штати не розпочали призідент так і сибів би ******* Ньюсвоньпарашним гноєм.

    У нього б не хватило сміливості заткнути ротяки мертвечукам-рабиновичам!

    Разумков по цьому приклад, вата ватою!
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