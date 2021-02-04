Великобритания приветствует блокировку каналов, наносящих реальный вред Украине, - посол Симмонс

Великобритания приветствует блокировку каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые "наносили реальный вред Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией", - говорится в сообщении.

По словам посла, вещание телеканалов наносит реальный вред Украине.

Симмонс также приветствует заверения Зеленского в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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