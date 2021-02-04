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"Северный поток -2" подрывает трансатлантическую безопасность и усиливает влияние РФ на союзников США, - Госдеп

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"Северный поток -2" подрывает трансатлантическую безопасность и усиливает влияние РФ на союзников США, - Госдеп
Газопровод "Северный поток-2" не только подрывает трансатлантическую безопасность, но и усиливает влияние России на союзников США.

Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, - сказал Прайс.

Он отметил, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

По словам Прайса, США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.

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Топ комментарии

  • Привет
    США об этом с начала строительства этих потоков говорит...
    Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
  • Юрий Кубелко
    все кацапа взяли за горлянку тепер поки не здохне не відпустять...
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Сначала вова своими силами потихоньку достроит... А потом на украинской ГТС почти ежедневно начнут возникать проблемы и аварии... от мелких до очень серьезных... И вот тогда ничего не останется как пустить в дело СП2.
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