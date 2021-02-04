Проблемы Портнова не было бы, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ "Казбеке", - генерал-майор СБУ Ягун

СБУ не пришлось бы реагировать на бурную деятельность экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, если бы спецслужбы проверили информацию, что российским агентом, который в переписке с Кремлем подписывался "Казбек" является именно Портнов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.

"Мы говорим не о корне проблемы, а о ее последствиях. Хотим мы этого или нет, но Портнов является юристом. Он юрист, он точно знает, что он делает... мы забыли о расследовании "Миротворца" в отношении так называемого агента "Казбека". Что должна делать спецслужба? Она должна проверить эту информацию и дать свой анализ. Тогда бы мы действительно могли бы знать, действительно ли человек причастен к этой всей информации. На самом ли деле он контактировал со спецслужбами Российской Федерации, на самом ли деле он проводил информационные и другие спецоперации на нашей территории и привлекал тех или иных людей. Если бы это проверили, проблемы Портнова не было бы", - сказал он.

Ягун обратил внимание на то, что недорабатывает не только власть, но и спецслужбы.

"И это касается не только Андрея Портнова, но и информации в отношении лиц, которые обвинены США как возможные российские агенты - Андрея Деркача и компании. Так же СБУ должна вмешаться в эту проблему - потому что это украинские граждане", - подчеркнул Ягун.

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