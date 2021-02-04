Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба ОП.
"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - отметили в Офисе Президента.
"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - отметил президент.
По поручению Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.
Причины пожара выясняются.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.