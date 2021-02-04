Рецидивист угрожал взорвать квартиру с женой и малолетним ребенком в Виннице, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По данным полиции, 3 февраля в 23:20 по спецлинии полиции 102 позвонил неизвестный и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской и собирается взорвать две гранаты.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, была введена в действие полицейская специальная операция "Гром", на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей. Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным человеком находились его жена и малолетний ребенок. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь.
После почти двух часов переговоров полицейским удалось уговорить жену, которая тоже была нетрезвая, приоткрыть входную дверь, после чего бойцы спецподразделения КОРД зашли в помещение и мгновенно задержали злоумышленника.
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44-летний задержанный был ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и почти 15 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.
В его квартире провели обыск. По состоянию на 2 часа ночи взрывоопасных предметов не обнаружено.
В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.