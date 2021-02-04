ФСБ РФ сообщает о задержании гражданки Украины в оккупированном Крыму
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как утверждают в ФСБ, у женщины "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность".
В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.
Возбуждено уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.