Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы
Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, которое опубликовано на официальной странице посольства в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - сказано в сообщении.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".