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Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы

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Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы
Канада поддерживает применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы.

Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, которое опубликовано на официальной странице посольства в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Осталась самая малость для закрепления результата.
    Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
    У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
    Когда?
  • Amber
    Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
    Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
    За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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