Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача № 1 для руководителей областей и главврачей, - Шмыгаль

По поручению премьер-министра Украины в Запорожье на место трагедии в экстренном порядке вылетает министр здравоохранения Максим Степанов. Он непосредственно на месте ознакомится с обстоятельствами возникновения пожара, произошедшего поздно вечером 3 февраля на территории Областной инфекционной клинической больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"От всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача номер один для руководителей областей и главных врачей. Поручил в сжатые сроки расследовать причины пожара и оказать всю необходимую помощь пострадавшим ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Искренние соболезнования семьям и близким. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону ", - ранее сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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