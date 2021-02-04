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Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"

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Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"
Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста, однако не назвал причин своего увольнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дудник сообщил на странице в сети Facebook.

Он не назвал причин своего увольнения, но уточнил, что в "некоторых вещах не может переступить через себя".

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ой да прям...
    Годами переступал, а сейчас не может.
    Решил вовремя свалить с прорашенской помойки, чтобы не попасть под очередную раздачу.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Він розповів і про наміри адміністрації Байдена передати відповідні матеріали Україні. І про намір вплинути на керівництво України, щоб розслідування за цими матеріалами було проведено ретельно.

    Трохи поясню механіку процесу. Коли американський дипломат настільки високого рангу дає подібне інтерв'ю - це не "злив" в нашому розумінні. Ця заява.
    З приводу того, що вже пройшло стадію остаточного рішення, і вже знаходиться в стадії реалізації.

    Зазвичай, американці підкріплюють свої слова дією. Наприклад, передачею частини матеріалів "для початку". Або «докладним анонсом» цього у правильні вуха. Для пояснення всієї серйозності своїх намірів.

    У світлі майбутньої телефонної розмови Байден-Зеленський це практично "пропозиція, від якої не можна відмовитися". Як говорив Дон Карлеоне.
    Тому, що серед усіх цих матеріалів є і ті, які зачіпають як Зеленського, так і тих, хто сидить в нашому РНБО. Тому, вести себе треба добре. І головне - терміново.
  • Gal
    От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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