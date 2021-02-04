Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"

Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста, однако не назвал причин своего увольнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дудник сообщил на странице в сети Facebook.

Он не назвал причин своего увольнения, но уточнил, что в "некоторых вещах не может переступить через себя".

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - говорится в сообщении.

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