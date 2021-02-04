Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"
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Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста, однако не назвал причин своего увольнения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дудник сообщил на странице в сети Facebook.
Он не назвал причин своего увольнения, но уточнил, что в "некоторых вещах не может переступить через себя".
"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - говорится в сообщении.