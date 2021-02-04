Выявлен факт присвоения имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как подчеркивается, в конце 2020 года СБУ инициировала проверку выполнения условий договора. В результате было зафиксировано отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны были использоваться на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.
Ранее, в рамках досудебного расследования, сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты ЗАО "Укргидроэнерго" проводили работы на земучастках, находящихся в собственности общества. Менеджмент "Укргидроэнерго" передал добытые материалы в общем объеме почти 60 тыс. кубических метров подрядчику - ООО "Энергетически-дорожное строительство".
Продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного преступления фигурантами производства. Разоблачение осуществлялось совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.