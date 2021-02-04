ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 15 ноября, а срок подачи тендерных предложений - до 5 марта.
Ожидаемая стоимость проведения работ - 10 240 669 грн.
Закупка осуществляется за счет средств международной технической помощи, выделенных по Проекту "Поддержка системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий Министерства здравоохранения Украины, улучшение использования стратегической информации и развитие потенциала общественного здравоохранения в рамках Чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД.
Согласно документации, среди прочего, предметом работы является, в частности проведение тестов на ВИЧ.
"Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет", - отмечается в документе.
Кроме того, отмечается, что данные исследования регулярно проводятся в Украине с 2004 года.